Суперкомпьютер назвал нового фаворита РПЛ

Суперкомпьютер назвал «Зенит» фаворитом на чемпионство в РПЛ

Cтатистическая платформа Opta Sports назвала фаворита на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/2025. Обновленная информация появилась в Telegram.

По версии суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу — 64,3 процента — имеет «Зенит». На вторую строчку опустился лидер предыдущего рейтинга «Краснодар» (28,7 процента).

После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. В текущем сезоне действующие чемпионы России проиграли только один матч — уступили «Краснодару» в 10-м туре (0:2).

«Краснодар», не проигравший ни одного матча в сезоне, с 38 очками располагается на второй строчке. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», в активе которого 34 очка.