Уникальные тройняшки с идентичной ДНК появились на свет в России

E1.RU: на Урале появились на свет братья-тройняшки с идентичной ДНК

Уникальные братья-тройняшки с идентичной ДНК появились на свет в России. Об этом стало известно екатеринбургскому изданию E1.RU.

Местные жители Кристина и Антон Пристромовы изначально ждали двойняшек. При этом на шестом месяце женщине сообщили, что она станет матерью для троих детей. «У меня все перед глазами поплыло», — вспомнила первые эмоции россиянка.

Медики высказывали опасения из-за столь необычного положения женщины, однако все обошлось. Россиянка смогла выносить монохориальную триамниотическую тройню — такое явление бывает один раз на 200 миллионов беременностей. Ей сделали кесарево сечение, операция прошла успешно и на свет появились уникальные мальчики с идентичной ДНК: Арсений, Тимофей и Матвей.

Молодой семье сначала было очень сложно понять, кто есть кто, так как дети оказались одинаковыми. Позднее же супруги выявили отличительные складки и потертости на коже, делающие каждого из малышей неповторимым. Помимо этого, мальчики не схожи по характерам. «Матвей своенравный, плюется сосками. Тимофей очень любит внимание, а Арсений уже давно не согласен лежать в кроватке — он самый любопытный», — указали родители.

В заключение они добавили, что сейчас заботиться о детях им помогают родственники, знакомые и даже коллеги. «Мы счастливы, что Бог нас наградил такой замечательной семьей! (…) Мы устали, это правда, но все равно очень счастливы», — утверждают молодые мама и папа.

Незадолго до этого жительница Волгоградской области родила четырех детей. Россиянка смогла сделать это, несмотря на рекомендации специалистов отказаться от сложных родов из-за возможных проблем со здоровьем. Помимо этого, еще одна многодетная мать из Пермского края родила четверню. После этого она рассказала о реакции супруга и главных сложностях.