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08:29, 25 ноября 2024Экономика

В России заявили о кадровом старении в ряде отраслей

SuperJob: в России ежегодно растет средний возраст сотрудников в разных сферах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Средний возраст сотрудников в различных сферах российской экономики ежегодно растет. О старении соискательской базы в РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Эксперты отметили, что средний возраст инженера по эксплуатации зданий за два года вырос с 49 до 52 лет, управляющего объектом недвижимости — с 45 до 50 лет. За отчетный период увеличился и средний возраст плотника — с 43 до 46 лет, а также директора магазина — с 42 до 45 лет.

Кадровое старение затронуло и другие специальности. Так, средний возраст инженера-проектировщика вырос 38 до 42 лет, кладовщика — с 39 до 42 лет, архитектора — с 34 до 40 лет, кассира — с 32 до 37 лет. В SuperJob связали подобную динамику с рядом факторов, включая влияние демографической ситуации, которая, как ожидают эксперты, начнет улучшаться ближе к концу этого десятилетия. «Эту ситуацию невозможно не учитывать в подборе (персонала — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировали эксперты.

Кадровое старение также фиксируется на фоне острой нехватки квалифицированных сотрудников. В первой половине ноября аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» сообщили, что в последнее время российские работодатели начали чаще присматриваться к возрастным соискателям. Так, за последние несколько лет доля просмотров резюме кандидатов от 41 до 50 лет увеличилась на два процентных пункта (п.п.) — с 22 до 24 процентов, от 51 до 60 лет — с 9 до 11 процентов.

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