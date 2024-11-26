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07:51, 26 ноября 2024Спорт

Американский журналист ответил на вопрос о проклятии после травмы Овечкина

Журналист Ларкин: хоккеист Овечкин побьет рекорд Гретцки, несмотря на травму
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Американский журналист The Hockey News Мэтт Ларкин высказался о ситуации с травмой капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит Sport24.

Ларкин заявил, что повреждение не было проклятием для того, чтобы Овечкин не смог побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. «Я считаю, что он побьет рекорд, несмотря на травму, в этом или следующем сезоне. Он уже так близок к этому!» — отметил журналист.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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