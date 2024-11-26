Карпин одной фразой оценил претензии Дзюбы из-за невызова в сборную России

Карпин о невызове Дзюбы в сборную России: все это не стоит выеденного яйца

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил претензии нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы из-за невызова в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист фразой «Как по мне, все это не стоит выеденного яйца» отреагировал на ситуацию. Он заявил, что сейчас не время вызывать в сборную возрастных игроков.

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной», — отметил 36-летний форвард.

Дзюба не играл за сборную России с июня 2021 года. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин. За карьеру нападающий забил за национальную команду 30 мячей в 55 матчах и по этому показателю делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.