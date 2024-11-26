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17:14, 26 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о ценах на икру к Новому году

Основатель магазинов «Икорный» призвал не ждать нового скачка цен на икру
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В последнем месяце года в России не ожидается еще одного скачка цен на икру. Об этом заявил основатель сети магазинов «Икорный» Евгений Шувалов, его процитировали «Известия».

Эту точку зрения он обосновал тем, что продавцы уже создали новогодние запасы продукции, объемы ее продаж также ясны, и факторов, которые могли бы спровоцировать еще одно подорожание этого морепродукта, не просматривается.

Шувалов обратил внимание, что сегодня красная икра в магазинах стоит 10-15 тысяч рублей за килограмм в зависимости от качества, вида и объема упаковки или бренда.

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Ранее сообщалось, что с начала 2024 года производство красной икры в России рухнуло втрое. С января по октябрь выпуск натуральной лососевой икры снизился до 10 тысяч тонн. Год назад речь шла о 29 тысячах.

Управляющий партнер Agro and Food Communication Илья Березнюк призвал не надеяться на снижение стоимости икры к новогодним праздникам.

В октябре самые высокие цены на красную икру отмечены в Крыму, Мурманской области и Подмосковье.

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