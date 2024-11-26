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07:36, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского после слов о Крыме

Депутат Дмитрук: за слова о Крыме Зеленского убили бы несколько месяцев назад
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

За свои слова о Крыме Владимира Зеленского могли бы убить несколько месяцев назад. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

На прошлой неделе Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем. По его словам, он бы хотел вернуть Крым «дипломатическим путем». Зеленский также признался, что на данный момент у Вооруженных сил Украины недостаточно средств для военного захвата полуострова.

«Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать... это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить», — посетовал Дмитрук.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что Украина потеряла для себя Крым навсегда, а его «повторная украинизация» теперь невозможна. При этом политик настаивает, что украинизация региона не может состояться из-за «природы и идентичности» крымчан.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По словам украинского президента, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ».

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