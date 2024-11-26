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15:38, 26 ноября 2024Экономика

В России открыли крупное месторождение газа

Минприроды: в Иркутской области открыли крупное месторождение газа Илгинское
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Иркутской области открыли Илгинское газоконденсатное месторождение. Об этом со ссылкой на Минприроды сообщает «Интерфакс».

Согласно классификации, открытое месторождение относится к категории крупных — его запасы составляют 135,4 миллиарда кубометров газа и 4,4 миллиона тонн конденсата.

Месторождение открыто в пределах Знаменского участка, пользователем недр которого выступает «Сибгаз». Открытие сделано за счет собственных средств. Компания владеет лицензией на углеводородный участок в Усть-Удинском, Жигаловском, Качугском районах Иркутской области. По данным на 2002 год, извлекаемые прогнозные ресурсы в пределах Знаменского участка составляли 90 миллиардов кубометров.

В ходе выступления на Деловом форуме БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает «просто безграничными» энергоресурсами, включая нефть, природный газ и уголь. Страна должна использовать имеющиеся конкурентные преимущества и не поддаваться на продвигаемую под благими намерениями зеленую повестку, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам замглавы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александра Смирнова, резервов газа на месторождениях России хватит на ближайшие 90 лет. Их объемы составляют 67 триллионов кубометров. Шельфовых запасов нефти хватит на 32 года, добавил глава Минэнерго Сергей Цивилев,

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