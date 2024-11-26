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10:53, 26 ноября 2024Экономика

Выручка Telegram взлетела перед задержанием Дурова

FT: выручка Telegram за первую половину 2024 года выросла почти на 200 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По итогам первой половины 2024 года суммарная выручка мессенджера Telegram выросла почти на 200 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла уровня в 525 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неаудированную финансовую отчетность компании.

Чуть меньше половины от вышеуказанной суммы (225 миллионов долларов) компания заработала в результате сделки с неназванной стороной. По итогам этого соглашения Telegram «получил вознаграждение» за то, что Toncoin стала эксклюзивным способом покупки рекламы для бизнеса в приложении. Однако 1 октября эта сделка была разорвана.

Что касается суммарной стоимости всех цифровых активов Telegram, то в январе-июне она выросла более чем втрое в сравнении с показателем на конец 2023 года. За первые шесть месяцев 2024-го активы компании оценили в 1,3 миллиарда долларов против около 400 миллионов по состоянию на декабрь прошлого года. Отмечается, что значительный вклад в резкий прирост стоимости цифровых активов Telegram внесли продажи криптовалюты Toncoin, которые принесли доходы в размере 348 миллионов долларов.

За первую половину 2024 года заметный рост продемонстрировали продажи подписок и рекламы в мессенджере. Первые принесли компании 119 миллионов долларов, вторые — 120 миллионов. Для сравнения, за тот же период прошлого года выручка от этих сделок составила примерно 60 и 32 миллиона долларов соответственно. Один из источников FT назвал решение руководства Telegram разрешить использовать Toncoin для покупки рекламы для бизнеса в приложении тактическим. По его словам, руководители мессенджера во главе с Павлом Дуровым воспользовались благоприятными рыночными условиями для выгодной продажи своей криптовалюты.

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