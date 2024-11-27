Андрей Аршавин рассказал о наличии у него тайного шестого ребенка

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на канале «Карты, деньги, два мяча» Rutube рассказал о том, что у него есть тайный шестой ребенок.

«Мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: "Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести"», — заявил Аршавин. Он не раскрыл имени матери ребенка, а также отметил, что ее решение его удивило.

27 ноября Аршавин вспомнил о взаимоотношениях с бывшей гражданской женой Юлией Барановской. По его словам, телеведущая однажды сломала о его голову компьютер.

Ранее было известно о пяти детях Аршавина. Матерью двоих сыновей и дочери является Барановская. Еще двух дочерей экс-футболисту родили модель Алиса Казьмина и девушка по имени Анна.