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06:05, 27 ноября 2024Мир

На Украине заявили о новом аргументе у Трампа против Зеленского

«Страна»: опрос Gallup может стать аргументом для мира на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Новый опрос агентства Gallup, который показал, что большинство украинцев хотят конца конфликта и начала переговоров, может стать аргументом для избранного президента США Дональда Трампа против администрации украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу сокращения или остановки помощи Киеву, рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Страна».

«Американские визави скажут в ответ на призыв продолжать военно-финансовую поддержку Украины: мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьезно подрывает высокую ставку нашего руководства на демонстрацию единства внутри Украины», — считает эксперт.

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Политолог допустил, что публикация Gallup появилась на фоне информации о предстоящем визите в США главы офиса президента Украина Андрея Ермака. «Возможно, соцопросы Gallup пригодятся для снижения аргументов украинской власти. Результаты лягут в руки Трампа и его окружения», — подчеркнул Бортник

Ранее опрос Gallup, проведенный в августе и октябре 2024 года, показал, что около 52 процентов жителей страны хотели бы, чтобы Киев как можно скорее начал переговорный процесс. При этом в 2022 году аналогичный ответ дали около 22 процентов украинцев, а в 2023-м — 27 процентов опрошенных граждан.

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