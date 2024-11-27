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14:20, 27 ноября 2024Россия

В России ответили на заявление экс-главы МИД Украины об опасном для ВСУ моменте

Депутат Госдумы Заварзин: идет успех ВС России на всем фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Успех Вооруженных сил (ВС) России идет на всем фронте, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об опасном для Вооруженных сил Украины (ВСУ) моменте.

«У нас есть свой план. Мы строго его выполняем. Идет успех на всем фронте, на всей линии соприкосновения», — заявил Заварзин.

Ранее Кулеба сообщил, что из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа заключить мир линия украинского фронта на Донбассе рухнет, а ВС РФ окажутся у Днепропетровска, Полтавы и Запорожья. По словам политика, «это будет самый опасный момент для Украины в этой войне».

Также он назвал условие для политического конца президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, это произойдет, если украинский лидер пойдет на подписание мирного соглашения с территориальными уступками.

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