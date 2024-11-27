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19:04, 27 ноября 2024Наука и техника

США выбрали Falcon Heavy для запуска аппарата с плутонием-238

НАСА выбрало ракету Falcon Heavy для запуска миссии Dragonfly к Титану
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА выбрало сверхтяжелую ракету Falcon Heavy компании SpaceX для запуска миссии Dragonfly к Титану. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Стоимость контракта составляет 256,6 миллиона долларов. Столь высокая стоимость запуска объясняется соображениями безопасности, поскольку на борту аппарата Dragonfly будет находиться радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Запуск автоматической межпланетной станции должен состояться в период с 5 по 25 июля 2028 года.

Как замечает издание ArsTechnica, ранее в США запуски космических аппаратов с РИТЭГ доверяли исключительно компании United Launch Alliance (ULA). «Dragonfly будет запущен с примерно 10,6 фунта (4,8 килограмма) плутония-238 в качестве топлива для своего генератора энергии. Период полураспада плутония-238 составляет 88 лет», — говорится в публикации.

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В апреле SpaceNews сообщило, что НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly, включающей беспилотный вертолет, на Титан.

В феврале в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, сообщалось, что подповерхностный океан крупнейшего спутника Сатурна — Титана, скорее всего, является непригодной для возникновения жизни средой.

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