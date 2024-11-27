Захарова рассказала о «мелкотравчатом извращении» западных политиков

Захарова: отказ западников здороваться с Лавровым — мелкотравчатое извращение

Отказ западных политиков здороваться с главой МИД России Сергеем Лавровым является «мелкотравчатым извращением». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нормально, когда люди, которые знакомы друг с другом, здороваются за руку, это общемировая практика. Если человек не хочет этого делать, то это его право. Но ненормально, когда западные политики занимаются вот этим мелкотравчатым извращением», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Запад пытается манипулировать, когда исключает российских представителей с общих фотографий на международных мероприятиях, что впоследствии становится частью «западной фейковой повестки».

19 ноября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, их встреча прошла во время общей фотосессии мировых лидеров. Сам глава российской дипломатии прокомментировал рукопожатие, заявив, что «это ненормально, когда европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах».