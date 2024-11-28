Лавров предупредил о конце терпения из-за ударов ATACMS по России

Лавров ответил на вопрос об ударах ATACMS по РФ пословицей про русского мужика

Терпение России закончится, если его долго испытывать. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: "семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел". Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — рассказал он.

Глава российского МИД вспомнил и другую пословицу. «Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает», — отметил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на применение дальнобойного оружия ВСУ по российской территории.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины. По словам Путина, РФ применила «Орешник» в ответ на использование Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.