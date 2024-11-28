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06:23, 28 ноября 2024Мир

Лавров предупредил о конце терпения из-за ударов ATACMS по России

Лавров ответил на вопрос об ударах ATACMS по РФ пословицей про русского мужика
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Терпение России закончится, если его долго испытывать. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: "семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел". Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — рассказал он.

Глава российского МИД вспомнил и другую пословицу. «Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает», — отметил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на применение дальнобойного оружия ВСУ по российской территории.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины. По словам Путина, РФ применила «Орешник» в ответ на использование Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

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