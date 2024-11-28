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20:20, 28 ноября 2024Силовые структуры

Пойманный в Курской области британский наемник оценил условия содержания в России

Британский наемник Андерсон заявил, что доволен условиями содержания в России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, доволен условиями своего содержания в России. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

Андерсон рассказал, что в его камере туалет находится в отдельной комнате, а рядом с кроватью расположена батарея.

Суд Курска взял его под стражу 26 ноября. Гражданину Великобритании вменяют теракт и наемничество за участие в боевых действиях против России. По данным следствия, в ноябре он в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области.

Ранее Андерсон оценил ожидающий его срок. Он также выразил сожаление от своей поездки на Украину

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