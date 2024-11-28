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13:01, 28 ноября 2024Наука и техника

«Роскосмос» объяснил перенос полетов россиян на Луну

«Роскосмос»: полеты космонавтов на Луну переносятся из-за отсутствия средств
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Полеты российских космонавтов на Луну переносятся из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты, заявил на Конгрессе молодых ученых в Сириусе советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Горшков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — объяснил чиновник.

В мае гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российскую сверхтяжелую ракету планируется создавать на базе перспективного среднетяжелого носителя «Союз-5».

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что летные испытания нового носителя в рамках создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный планируется начать в 2033 году.

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