«Роскосмос» объяснил перенос полетов россиян на Луну

«Роскосмос»: полеты космонавтов на Луну переносятся из-за отсутствия средств

Полеты российских космонавтов на Луну переносятся из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты, заявил на Конгрессе молодых ученых в Сириусе советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Горшков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — объяснил чиновник.

В мае гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российскую сверхтяжелую ракету планируется создавать на базе перспективного среднетяжелого носителя «Союз-5».

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что летные испытания нового носителя в рамках создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный планируется начать в 2033 году.