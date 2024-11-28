Рост курса доллара после победы Трампа на президентских выборах оценили

Reuters: доллар серьезно вырос на фоне успешных для Трампа президентских выборов

Курс доллара вырос в ноябре на два процента на фоне ожидающихся от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuterss, анализируя экономические итоги месяца, в начале которого разрешилась предвыборная интрига.

Евро пережил самое сильное месячное падение с начала 2022 года, потеряв чуть более трех процентов и достигнув уровня примерно 1,05 доллара на фоне тарифных рисков США и ситуации в политике и экономике в Германии и Франции. На фоне угроз Трампа ввести 25-процентные пошлин на мексиканские товары подешевел к доллару и песо, который еще весной называли самой прибыльной в мире валютой. В целом он упал более, чем на один процент, а в день избрания республиканца снижался еще более резко.

Оффшорный юань, как и британский фунт потеряли к американской валюте около двух процентов. Ранее опрошенные агентство аналитики оценили вклад обещанных республиканцем пошлин в сокращение экономического роста КНР в 0,5--1,0 процентных пункта.

При этом американские журналисты отмечают, что «декабрь может оказаться непростым», поскольку подход Трампа уязвим для потенциальной реакции рынка облигаций, а тарифы могут повысить инфляцию и осложнить цепочки поставок.