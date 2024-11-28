Тренер дала советы по занятиям людям с больными коленями

Тренер Бахтурина посоветовала людям с больными коленями заняться мягким фитнесом

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с «Лентой.ру» дала советы по занятиям людям с больными коленями.

В первую очередь Бахтурина посоветовала проконсультироваться с врачом перед выбором спортивной нагрузки. «На самих тренировках очень важно отслеживать собственные ощущения, следить за сигналами организма. Любое неприятное ощущение в суставе — повод снизить интенсивность, сделать шаг назад или скорректировать технику упражнения», — заявила она, добавив, что в моменты обострения заболевания необходимо полностью прекратить занятия спортом.

Эксперт рекомендовала отказаться от направлений, где есть работа с дополнительными весами: штангами, тяжелыми гантелями и другим инвентарем. Также она посоветовала не делать прыжковые элементы. «При выполнении упражнений следует избегать излишней нагрузки на тот конкретный сустав, который беспокоит. Не рекомендуется делать длительный упор на травмированное колено. То есть стоит крайне осторожно относится к таким упражнениям, как глубокие приседы, глубокие выпады, резкие сгибательные движения, например, активные махи с согнутым коленом», — добавила Бахтурина.

Тренер посоветовала людям с больными коленями сделать выбор в пользу плавания и мягкого фитнеса (йоги и пилатеса). Во время занятий Бахтурина рекомендовала использовать мягкие коврики и подушки под колени, а также не забывать о разминке. «Правильный спорт позволит не только избежать боли в колене, но и укрепить мышцы вокруг коленного сустава, разгрузить его», — заключила она.

Ранее Бахтурина раскрыла опасность онлайн-фитнеса. Главной проблемой удаленных занятий она назвала отсутствие экспертного контроля.