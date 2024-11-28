В WADA допустили возможность оспорить решение по допинг-делу экс-первой ракетки мира

В WADA допустили подачу апелляции в CAS на вердикт по делу теннисистки Швентек

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сделали заявление относительно положительной допинг-пробы экс-первой ракетки мира Иги Швентек. Комментарий организации приводит РИА Новости.

В WADA допустили возможность оспорить решение по делу. «Как и во всех случаях, WADA внимательно изучит этот вердикт и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), если сочтет это необходимым», — рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что в августе 2024-го проба польской спортсменки во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

По итогам сезона 2024 года Швентек заняла вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.