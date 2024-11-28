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09:59, 28 ноября 2024Спорт

Вратарь «Вашингтона» забросил шайбу в свои ворота

«Вашингтон» одержал вторую в сезоне победу без Овечкина, несмотря на автогол
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте соревнований.

Встреча состоялась в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 5:4. Одну из шайб в свои ворота забросил голкипер столичной команды Чарли Линдгрен. Несмотря на автогол, «Вашингтон» одержал вторую в сезоне победу без капитана команды россиянина Александра Овечкина.

Овечкин получил травму 21 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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