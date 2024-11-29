Мировому производству вина спрогнозировали падение до минимума с 1961 года

OIV: мировое производство вина упадет до 227-235 млн гектолитров в 2024 году

По итогам 2024 года производство вина в 29 странах, на которые приходится до 85 процентов глобального рынка, упадет до самого низкого с 1961-го показателя и составит от 227 до 235 миллионов гектолитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Мировое производство вина падает не первый год, напомнили в организации. По итогам 2023-го показатель сократился на десять процентов к уровню 2022-го и составил 237 миллионов гектолитров. Достигнутый результат оказался худшим с 1961 года. По итогам 2024-го негативная динамика с большой долей вероятности продолжится, а этот минимум будет скорее всего обновлен, ожидают в OIV.

Этому будут способствовать в первую очередь неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-производителях этого вида алкогольной продукции. Изменения климата, подчеркивают эксперты, затронули оба полушария Земли и нанесли значительный ущерб глобальному урожаю винограда.

В Южном полушарии, согласно прогнозу организации, сборы по итогам 2024 года окажутся худшими за последние двадцать лет. В Северном, включая большинство европейских стран, также ожидаются низкие показатели производства. Исключениями станут разве что Португалия и Венгрия, в которых производство винограда останется близко к средним значениям последних лет. Во Франции же, согласно ожиданиям аналитиков, спад составит 23 процента (до 36,9 миллиона гектолитров). Главным же производителем вина в Евросоюзе (ЕС), по прогнозу экспертов, окажется Италия с результатом в 41 миллион гектолитров. В топ-4 мировых лидеров также войдут Испания и США, резюмировали в OIV.

Что касается России, то суммарные объемы производства вина в РФ, согласно данным заместителя главы Министерства сельского хозяйства Максима Увайдова, с января по середину ноября 2024 года выросли на 14,5 процента и достигли отметки в 5,35 миллиона гектолитров. Урожай винограда в стране прогнозируется на уровне более чем в 800 тысяч тонн. При этом собранные ягоды, по словам Увайдова, будут хорошего качества, что поспособствует появлению на внутреннем рынке «необычно вкусного» российского вина.