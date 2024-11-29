На Западе заявили об улучшении Москвой и Киевом переговорных позиций при помощи эскалации

NYT: Россия и Украина улучшают переговорные позиции при помощи эскалации

В преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Россия и Украина активизировали взаимные удары. Как считают западные аналитики, это может быть попыткой улучшить свои позиции в предстоящих переговорах, пишет газета The New York Times.

«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Некоторые аналитики говорят, что обе стороны также пытаются улучшить свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — сказано в статье.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что готовность РФ применить баллистическую ракету «Орешник» по новым целям на территории Украины нужно расценивать как готовность ответить на любую агрессию в отношении Москвы.

В свою очередь, Путин ранее рассказал, что Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник».