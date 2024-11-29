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06:06, 29 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные предложили группе ВСУ сдаться в плен

Военные ВС России предложили группе ВСУ сдаться в плен в Курской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие предложили группе Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывавшихся в подвале дома в курском приграничье, сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Мужики, вам все верно говорят. Сдавайтесь по-хорошему. Никто вас не тронет. Сдадитесь в плен по-человечески, [вас] накормят-напоят. Думайте, парни — у вас пять минут времени», — сказал боец Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что в Курской области 22 бойца ВСУ сдались в плен. До этого в плен под Курском, как сообщали в Минобороны, сдались два военнослужащих. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрывались.

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