Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

Норвежский биатлонист Бе назвал победой чистых атлетов лишение Устюгова золота

Норвежский биатлонист Тарьей Бе на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обрадовался лишению россиянина Евгению Устюгова золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Норвежец назвал победой чистых спортсменов решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянина. Эта медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт. «Поздравляю других спортсменов, которые теперь получили свои заслуженные много лет назад медали. Мы выиграли бой», — заявил он.

Ранее Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете CAS. Он лишился золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. После этого он обратился в Федеральный суд Швейцарии.

Международный союз биатлонистов в феврале 2020 года уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014.