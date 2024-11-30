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00:51, 30 ноября 2024Россия

Разведка доложила о планах Запада оккупировать территории Украины под видом миротворцев. Как на это ответили в России?

Песков: размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Введение миротворческого контингента на Украину возможно только с согласия сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Размещение миротворцев возможно только с согласованной стороной того или иного конфликта

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Таким образом он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки (СВР) РФ о планах западных союзников Киева оккупировать Украину под видом введения миротворческих сил.

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18 ноября 2024

В СВР рассказали о планах Запада оккупировать территории Украины

В пресс-бюро СВР заявили, что Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей и Румынией.

Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента»

Служба внешней разведки

В СВР уточнили, что территории предполагается распределить между следующими странами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе Киев и область — Великобритания.

Также в разведывательном ведомстве добавили, что Запад планирует ввести на Украину «100 тысяч так называемых миротворцев».

СВР считает, что НАТО хочет заморозки конфликта, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины к гипотетическому реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Дополнительно уточняется, что Североатлантический альянс уже развернул тренировочные центры, которые ставят задачу рекрутировать более одного миллиона украинцев.

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В МИД России высказались об отправке Западом миротворцев на Украину

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запала ввести так называемый «миротворческий контингент» на Украину будет означать прямое участие западных стран в военной конфронтации с Россией.

Если будет сделана попытка реализации западных стран ввести «миротворческий контингент», то, конечно же, это будет означать еще большее вовлечение Запада в прямой военный конфликт с Россией

Михаил Галузинзамглавы МИД РФ

По словам Галузина, решение США и их союзников разрешить ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь российской территории говорит об «уже глубокой вовлеченности Запада в конфликт».

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