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07:04, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых способах взлома iPhone

Депутат Немкин предупредил россиян о новых способах взлома мошенниками iPhone
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новые способы взлома гаджетов iPhone. Его слова приводит РИА Новости.

Немкин предупредил россиян, что злоумышленники стали взламывать смартфоны под видом переустановки удаленных ранее из App Store приложений. Граждан призывают зайти в учетную запись мошенника и ввести данные. Это приводит к блокировке гаджета, за отмену этого действия они просят заплатить большую сумму денег.

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Депутат напомнил, что мошенники также используют методы для взлома телефона с помощью Apple ID, наиболее распространенный способ — фишинг.

«Злоумышленники отправляют поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от Apple. В этих сообщениях пользователя просят перейти по ссылке и ввести данные своего Apple ID, включая пароль», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Немкин предупредил россиян об участившихся мошенничествах в период распродаж. По его словам, одной из популярных схем обмана является создание поддельных интернет-магазинов.

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