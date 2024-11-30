Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 30 ноября 2024Россия

Жители Лазаревского района Сочи сообщили о взрывах и вспышках

Shot: жители Лазаревского района Сочи сообщили о взрывах и вспышках в небе
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Viktor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Лазаревском районе Сочи местные жители услышали взрывы и увидели яркие вспышки в небе. Об этом сообщает Shot.

Как отмечает Telegram-канал, люди услышали 2-3 громких звука, похожих на взрывы, в районе Лоо.

Позже Минобороны РФ отчиталось о том, что силы ПВО за ночь сбили три дрона над акваторией Черного моря и восемь над Белгородской областью.

Ранее в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал об атаке ВСУ на Славянский и Красноармейский районы. Кроме того, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. В результате происшествия никто не пострадал. На местах работают все оперативные и экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Сочи местные жители сообщили о взрывах. Они слышали громкий гул и видели яркие вспышки в небе

      Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово

      В Госдуме предложили изымать жилье у россиян за одно нарушение

      Главу российского социального центра отправили в СИЗО директора после массового отравления

      В МИД России предложили Западу сжечь подготовленные для Украины доллары

      На Украине предрекли одну кардинальную перемену в поведении Зеленского

      Украине предрекли потерю одного города в начале 2025-го года

      В Крыму призвали внести в ООН резолюцию о защите прав русскоязычных

      Раскрыты последствия действий США против России

      Жители Лазаревского района Сочи сообщили о взрывах и вспышках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше