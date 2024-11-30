Shot: жители Лазаревского района Сочи сообщили о взрывах и вспышках в небе

В Лазаревском районе Сочи местные жители услышали взрывы и увидели яркие вспышки в небе. Об этом сообщает Shot.

Как отмечает Telegram-канал, люди услышали 2-3 громких звука, похожих на взрывы, в районе Лоо.

Позже Минобороны РФ отчиталось о том, что силы ПВО за ночь сбили три дрона над акваторией Черного моря и восемь над Белгородской областью.

Ранее в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал об атаке ВСУ на Славянский и Красноармейский районы. Кроме того, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. В результате происшествия никто не пострадал. На местах работают все оперативные и экстренные службы.

