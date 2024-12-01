Блогерша описала различие между Россией и Канадой фразой «задевает гордость за страну»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и описала одно различие между этим государством и своей родиной фразой «задевает мою гордость за страну». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Признаюсь честно, когда я впервые попала в Канаду, меня поразило одно качество местных жителей: здесь никто не ожидает, что вы соврете. Более того, для канадцев ложь "во спасение" в повседневных делах — это не просто редкость, это дикость», — удивилась россиянка, добавив, что в этой стране люди привыкли верить всему, что им говорят.

В качестве примера Ершова рассказала историю, как она ходила в музей со знакомой канадской семьей, и родители не стали врать кассиру о возрасте ребенка, чтобы сэкономить на входном билете, а заплатили полную его стоимость — 40 долларов (более 3 тысяч рублей).

«Честно сказать, я не сдержалась и спросила в шутку, почему они не сказали, что ему [ребенку] еще пять, так как никто не проверяет подобные данные, а полагаются на услышанный ответ. Но мне, бестолковой овечке, которая только и думает, как бы схитрить в этом мире, дали вот такой ответ: "Это неправда, зачем врать?"» — поделилась россиянка.

По ее словам, в Канаде принято доставлять товары точно в срок и без вопросов возвращать деньги за испорченный товар. «Возможно, доверие формирует совершенно другое восприятие жизни. В Канаде не нужно быть "хитрожопым", чтобы выжить. Наоборот, здесь ты чувствуешь себя комфортно именно благодаря честности окружающих», — пояснила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в Канаде. С ее точки зрения, соотечественникам в этой стране не хватает «русской духовности».

