Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:15, 1 декабря 2024Путешествия

Блогерша описала различие между Россией и Канадой фразой «задевает гордость за страну»

Алина Черненко

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и описала одно различие между этим государством и своей родиной фразой «задевает мою гордость за страну». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Признаюсь честно, когда я впервые попала в Канаду, меня поразило одно качество местных жителей: здесь никто не ожидает, что вы соврете. Более того, для канадцев ложь "во спасение" в повседневных делах — это не просто редкость, это дикость», — удивилась россиянка, добавив, что в этой стране люди привыкли верить всему, что им говорят.

Материалы по теме:
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат» История россиянина, перебравшегося в Канаду
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»История россиянина, перебравшегося в Канаду
27 января 2020
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

В качестве примера Ершова рассказала историю, как она ходила в музей со знакомой канадской семьей, и родители не стали врать кассиру о возрасте ребенка, чтобы сэкономить на входном билете, а заплатили полную его стоимость — 40 долларов (более 3 тысяч рублей).

«Честно сказать, я не сдержалась и спросила в шутку, почему они не сказали, что ему [ребенку] еще пять, так как никто не проверяет подобные данные, а полагаются на услышанный ответ. Но мне, бестолковой овечке, которая только и думает, как бы схитрить в этом мире, дали вот такой ответ: "Это неправда, зачем врать?"» — поделилась россиянка.

По ее словам, в Канаде принято доставлять товары точно в срок и без вопросов возвращать деньги за испорченный товар. «Возможно, доверие формирует совершенно другое восприятие жизни. В Канаде не нужно быть "хитрожопым", чтобы выжить. Наоборот, здесь ты чувствуешь себя комфортно именно благодаря честности окружающих», — пояснила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в Канаде. С ее точки зрения, соотечественникам в этой стране не хватает «русской духовности».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      BMW может «профинансировать» покупку дронов армии России для нужд СВО. Что об этом известно?

      В США раскрыли позицию о территориальных уступках Украины

      Посольство России связалось с МИД Узбекистана после задержания Пивоварова

      Раскрыты подробности дела о терактах в Дербенте и Махачкале

      Зеленский заявил о недопустимости ввода западных войск на Украину

      В ЛНР назвали причину продвижения ВС России на Украине

      «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ

      Названо количество ВИЧ-инфицированных россиян

      В России отреагировали на заявление ЕС об отправке войск на Украину

      Турция раскрыла позицию по событиям в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше