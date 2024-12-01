В Госдуме предупредили Загитову о возможных проблемах с выездом из России из-за штрафов

Свищев предупредил Загитову о возможных проблемах с выездом из России

Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предупредил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову о возможных проблемах с выездом из России. Его слова приводит Metaratings.

Свищев назвал количество нарушений спортсменкой ПДД безумным. «Загитова должна понимать, что в связи со штрафами на нее могут быть наложены определенные ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жестко», — добавил депутат.

По мнению Свищева, Загитова подает плохой пример. «Любое нарушение ПДД чревато авариями и тяжелыми последствиями. Большим количеством нарушений она создает угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения», — заявил депутат.

Ранее «Постньюс» сообщил, что на Porsche Macan 2020 года выпуска Загитовой числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз за 2024 год нарушила ПДД. Отмечалось, что фигуристка оплатила все штрафы.