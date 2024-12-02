Акции одного из крупнейших производителей чипов начали дорожать после увольнения главы

Акции Intel подорожали на 4 % после увольнения главы компании Пэта Гелсингера

Акции Intel подорожали на четыре процента после ухода в отставку главного исполнительного директора компании Пэта Гелсингера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гелсингер руководил одним из крупнейших мировых производителей чипов почти четыре года, при его руководстве капитализация компании обрушилась вдвое, до 103,7 миллиарда долларов. Также Intel начала терять долю рынка и проигрывать конкуренцию в сфере технологий искусственного интеллекта.

Временно исполнять обязанности главы компании будут главный финансовый директор Дэвид Зинснер и исполнительный вице-президент Мишель Холтхаус. Место председателя совета директоров после увольнения Гелсингера займет Фрэнк Йери.

Intel была вынуждена снизить свои ожидания по продажам в мае после того, как правительство США отозвало у нее лицензию на поставку чипов китайской Huawei в рамках объявленной войны чипов в конце 2022 года.

В августе 2024 года компания объявила о массовых увольнениях ради сокращения трат. Причиной стало падение продаж — вместо ожидаемых 14,38 прогноз снизили до 12,5-13,5 миллиарда долларов. Вместо прибыли в 30 центов на акцию убыток компании в пересчете на ценную бумагу должен был составить три цента. На фоне негативных новостей компания потеряла более 19 процентов стоимости (в этом году акции компании упали более чем на 42 процента) и объявила о планах сократить рабочую силу на 15 тысяч человек (минус 15 процентов). Сокращением персонала не ограничатся — компания также приостановит выплату дивидендов акционерам до тех пор, пока «денежные потоки не улучшатся до стабильно высокого уровня».

«Наши затраты слишком высоки, наша маржа слишком низка. Нам нужны более смелые действия для решения обеих проблем, особенно учитывая наши финансовые результаты и прогноз на вторую половину 2024 года, который сложнее, чем ожидалось ранее», — пояснил Гэлсингер.

В сентябре Intel сообщила о двухлетней приостановке финансирования ряда крупных проектов в Германии и Польше. Порядка 4,6 миллиарда долларов компания планировала вложить в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Власти планировали, что строительство завода в стране станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией. Проект был важен для развития полупроводниковой отрасли Польши.