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06:39, 2 декабря 2024Мир

Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената США и Совфеда

Матвиенко рассказала об отсутствии условий для контактов Сената США и Совфеда
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты».

Чиновница подчеркнула, что при определенных условиях «они могли бы быть полезны».

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США антироссийскими действиями подрывают свою конкурентоспособность.

Ранее Валентина Матвиенко назвала запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» мощнейшим актом геополитики. По ее мнению, в России есть четкое представление, что сигнал, посланный президентом Владимиром Путиным по поводу оружия, принят и расшифрован.

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