Матвиенко рассказала о расшифрованном Западом сигнале Путина

Матвиенко: Запад расшифровал сигнал Путина, посланный испытанием «Орешника»

Сигнал президента России Владимира Путина, который он послал странам Запада пуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник», принят и расшифрован. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — считает Матвиенко.

По ее словам, сигнал Путина понят и принят не только командой Джо Байдена, но и командой нового президента США Дональда Трампа.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» 21 ноября. Тогда Путин сообщал, что ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России. Применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным ударом, рассказывал Путин. Он также описывал эпицентр взрыва от «Орешника» словами «все превращается в пыль». Руководство Генштаба, по словам Путина, совместно с Минобороны подбирает подходящие цели для следующего удара по Украине.