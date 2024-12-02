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16:41, 2 декабря 2024Экономика

Один вид животных оказался под угрозой исчезновения из российских городов

Биолог Мануков: рыжие белки исчезают из российских городов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilnur Kalimullin / Unsplash

Рыжие белки могут исчезнуть из российских городов под давлением серых сородичей. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков в беседе с Life.ru.

Речь идет о виде Sciurus vulgaris, который может окончательно перебраться в леса, уступив городскую территорию виду Sciurus carolinensis. Серые белки лучше приспособлены к жизни в городе и могут питаться пищевыми отходы и насекомыми, в то время как рыжие белки разборчивы в еде. Кроме того, Sciurus carolinensis ведут себя агрессивнее по отношению к конкурентам, молодые особи этого вида чаще выживают, а полиморфизм популяций выше, что позволяет проще приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

«Наконец, серые белки меньше боятся человека и с удовольствием принимают от него разные вкусности», — добавил Мануков. Он уточнил, что процесс вытеснения рыжих белок серыми сложно остановить, так как он обусловлен естественными биологическими факторами. Однако можно проводить регулярный мониторинг популяций и отслеживать динамику изменений, чтобы при необходимости своевременно принять меры для поддержания баланса.

По словам биолога, удержать Sciurus vulgaris в городах можно путем создания специальных зон с благоприятными условиями для этого вида животных, а для контроля популяции серых белок можно прибегать к стерилизации или переселению.

Ранее в московском парке Горького открылись кафе для белок. На его территории появились специальные домики с кормушками, которые помогут животным оставаться сытыми в холодное время года.

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