Риск резкого падения ставок по банковским вкладам оценили

Экономист Балынин: в 2025 году банки будут предлагать ставки под 18-21 процент

В 2025 году не ожидается резкого падения ставок по банковским вкладам. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он заметил, что справедливая (на уровне ключевой) ставка по вкладам в 2025 году будет составлять 16-19 процентов. Однако кредитные организации будут предлагать более привлекательные варианты в 18-21 процент. Таким образом, россияне по-прежнему смогут рассчитывать на доход, превышающий уровень инфляции.

Ранее россиян призвали не размещать свободные средства в долгосрочных вкладах, а вместо этого выбирать варианты в 7-8 месяцев.

По информации Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября дошла до 21,56 процента.

В октябре средний размер вклада среднестатистического россиянина составил 370 тысяч рублей.