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23:50, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

В США сравнили помилование Байденом сына Хантера с Уотергейтским скандалом

Politico: помилование Байденом сына Хантера сравнимо с Уотергейтским скандалом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Джо и Хантер Байдены

Джо и Хантер Байдены . Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Американские эксперты в вопросах помилования сравнили помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера с Уотергейтским скандалом и помилованием после него президента Ричарда Никсона. Об этом пишет газета Politico.

Уотергейтский скандал произошел в 1972 году перед выборами президента США. Тогда в здание «Уотергейт», где располагался штаб демократов, проникли взломщики, установившие прослушку. Известные американские журналисты-расследователи Боб Вудворд и Карл Бернстайн опубликовали материалы, согласно которым переизбранный на второй срок президент-республиканец Ричард Никсон был осведомлен о прослушивающих устройствах.

Расследование продлилось два года, Никсон всячески препятствовал его проведению, в том числе пользуясь служебным положением. Палата представителей США инициировала импичмент, после чего президент был отправлен в отставку. Его вице-президент Джеральд Форд, занявший должность главы государства, помиловал политика. Помилование распространялось на «все преступления против Соединенных Штатов», которые глава государства совершил или мог совершить во время занятия президентского кресла.

«Я никогда не видела подобных формулировок в документе о помиловании, который подразумевает помилование за преступления, в совершении которых, по-видимому, даже не было предъявлено обвинений, за исключением помилования Никсона», — отметила бывший прокурор по вопросам помилования в Минюсте США Маргарет Лав.

Аналогичное мнение выразил юрист Сэмюэль Морисон, работавший в офисе прокурора по вопросам помилования Минюста США. Он отметил, что это чрезвычайно широкое разрешение.

Ранее стало известно, что Байден помиловал Хантера, который обвинялся по двум уголовным делам о хранении оружия и неуплате налогов, назвав процесс политическим. Избранный президентом Дональд Трамп уже обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием.

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