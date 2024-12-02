Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|14-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|15-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:42, 2 декабря 2024Спорт

Журова призвала наказать получившую 197 штрафов за нарушения ПДД Загитову

Журова призвала наказать получившую 197 штрафов за нарушения ПДД Алину Загитову
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила информацию о 197 штрафах победительницы Олимпиады фигуристки Алины Загитовой за нарушение ПДД за 2024 год. Ее слова приводит Metaratings.

Депутат отметила, что в советское время фигуристку лишили бы прав. «Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. А тут, получается, постоянные нарушения», — заявила Журова. Экс-спортсменка также призвала родителей Загитовой поговорить с ней.

При этом Журова усомнилась в том, что все штрафы получила именно Загитова. «То, что у нее есть два автомобиля, еще не значит, что она всегда за рулем. Она может давать машину родственникам или у нее есть водитель», — добавила депутат.

Ранее о штрафах Загитовой высказалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова. Она выразила готовность поделиться со спортсменкой знанием ПДД.

30 ноября «Постньюс» сообщил, что на Porsche Macan 2020 года выпуска Загитовой числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз за 2024 год нарушила ПДД. Отмечалось, что фигуристка оплатила все штрафы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подготовила 300 тысяч контрактников для участия в СВО. Что известно об этих полках?

      Нападение агрессивных макак на мужчину с ребенком попало на видео

      В российском регионе предотвратили серию терактов

      В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

      Доходность китайских ценных бумаг упала до 22-летнего минимума

      Мужчина почувствовал недомогание на борту летевшего в Россию самолета и не выжил

      Флагманские смартфоны получат рекордный аккумулятор

      Раскрыт гонорар тяжелобольного Буйнова за новогодние корпоративы

      Правых политиков в Европе предупредили о последствиях победы Трампа

      Назван самый разбогатевший в 2024 году россиянин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше