Журова призвала наказать получившую 197 штрафов за нарушения ПДД Загитову

Журова призвала наказать получившую 197 штрафов за нарушения ПДД Алину Загитову

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила информацию о 197 штрафах победительницы Олимпиады фигуристки Алины Загитовой за нарушение ПДД за 2024 год. Ее слова приводит Metaratings.

Депутат отметила, что в советское время фигуристку лишили бы прав. «Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. А тут, получается, постоянные нарушения», — заявила Журова. Экс-спортсменка также призвала родителей Загитовой поговорить с ней.

При этом Журова усомнилась в том, что все штрафы получила именно Загитова. «То, что у нее есть два автомобиля, еще не значит, что она всегда за рулем. Она может давать машину родственникам или у нее есть водитель», — добавила депутат.

Ранее о штрафах Загитовой высказалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова. Она выразила готовность поделиться со спортсменкой знанием ПДД.

30 ноября «Постньюс» сообщил, что на Porsche Macan 2020 года выпуска Загитовой числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз за 2024 год нарушила ПДД. Отмечалось, что фигуристка оплатила все штрафы.