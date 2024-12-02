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09:33, 2 декабря 2024Спорт

Олимпийская чемпионка решила поделиться с Загитовой знанием ПДД

Олимпийская чемпионка Степанова решила поделиться с Загитовой знанием ПДД
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Вероника Степанова

Вероника Степанова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале отреагировала на информацию, что победительница Игр фигуристка Алина Загитова нарушила ПДД 197 раз за 2024 год.

Спортсменка опубликовала собственное фото за рулем автомобиля и отметила, что в 2023 и 2024 годах не получила ни одного штрафа. «Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями правил дорожного движения», — написала Степанова.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предупредил Загитову о возможных проблемах с выездом из России. Свищев назвал количество нарушений спортсменкой ПДД безумным.

30 ноября «Постньюс» сообщил, что на Porsche Macan 2020 года выпуска Загитовой числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз за 2024 год нарушила ПДД. Отмечалось, что фигуристка оплатила все штрафы.

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