Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 3 декабря 2024Наука и техника

На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

На Балтийском флоте более 40 кораблей отработают задачи в базе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

На Балтийском флоте России более 40 кораблей отработают задачи в базе. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в Балтийске и Кронштадте, где экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения начали отработку действий по подготовке к выходу в море, борьбе за живучесть и противодиверсионной активности.

«По завершению отработки задач в условиях базы корабли Балтийского флота выйдут в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке», — добавили в Балтфлоте.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В ноябре агентство со ссылкой на флот сообщило, что в Калининградской области прошла тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов.

В октябре в Балтфлоте рассказали, что экипажи бронетранспортеров БТР-82 гвардейской бригады морской пехоты флота провели учения с боевыми стрельбами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      В Госдуме ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение с Россией

      Несколько новых брендов захотели выйти на российский рынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше