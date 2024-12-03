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08:59, 3 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении России в ДНР и Харьковской области

DeepState: российские военные продвинулись в Курахово в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвинулись в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Как свидетельствуют данные проекта, бойцы Вооруженных сил России смогли продвинуться к центру города на юге Курахово, в районе проспекта Прокофьева.

DeepState также сообщил, что российские военные продолжили продвижение в поселке Старые Терны. Кроме того, отмечается, что подразделения армии России наступают в районе поселка Пушкино в ДНР и Кругляковки в Харьковской области.

Днем ранее, 2 декабря, глава ДНР Денис Пушилин также сообщал о продвижении российских военных в районе населенных пунктов Курахово и Великая Новоселка. По его словам, бойцы Вооруженных сил России повсеместно перехватывают инициативу и не дают солдатам украинской армии закрепиться на позициях.

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