Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 3 декабря 2024Силовые структуры

Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

В Красноярске отцу 4 смертельно отравившихся детей назначили подписку о невыезде
Варвара Митина (редактор)

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае правоохранители избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде для отца четырех насмерть отравившихся в селе Красная Сопка детей. Об этом сообщает ТАСС.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали агентству, что мужчина будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом срок ограничительной меры там не назвали.

Ранее сообщалось, что многодетному отцу предъявили обвинение по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Он признал свою вину.

Сообщения об отравлении семьи из шести человек, проживающей в поселке Красная Сопка, появились 21 сентября. Врачи не смогли спасти четверых детей, их родители выжили. Экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила из-за попадания в организм инсектицидного средства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы их всех погасили». Российский танк прорвал оборону ВСУ с поврежденной башней. Как ему это удалось?

      Заработал последний участок российско-китайского газопровода

      В России мигранта отправили в тюрьму за финансирование сирийских террористов

      В Китае начали блокировать платежи банков из нового санкционного списка

      Лучшего классного руководителя России обвинили в избиении десятилетней девочки

      На Украине обвинили Шольца во лжи после его послания Путину

      В Ровенской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

      В НАТО решили проигнорировать просьбу Украины

      Трамп пригрозил ХАМАС адской расплатой из-за заложников в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше