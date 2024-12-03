Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

В Красноярске отцу 4 смертельно отравившихся детей назначили подписку о невыезде

В Красноярском крае правоохранители избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде для отца четырех насмерть отравившихся в селе Красная Сопка детей. Об этом сообщает ТАСС.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали агентству, что мужчина будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом срок ограничительной меры там не назвали.

Ранее сообщалось, что многодетному отцу предъявили обвинение по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Он признал свою вину.

Сообщения об отравлении семьи из шести человек, проживающей в поселке Красная Сопка, появились 21 сентября. Врачи не смогли спасти четверых детей, их родители выжили. Экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила из-за попадания в организм инсектицидного средства.