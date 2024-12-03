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08:24, 3 декабря 2024Экономика

Россияне стали чаще пить кофе в пакетиках

«Эвотор»: в 2024 году популярность кофе в пакетиках в России выросла на 10 %
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2024 году в России выросла популярность кофе в пакетиках. О том, что россияне стали чаще пить порционные напитки вместо молотого или растворимого, со ссылкой на данные «Эвотор» сообщает РИА Новости.

В годовом выражении продажи кофе в пакетиках увеличились на 10 процентов. Показатели растворимого кофе увеличились на один процент, а молотого — сократились на четыре процента. Доля порционного кофе на рынке выросла с 26 до 29 процентов, доля растворимого — сократилась с 67 до 65, а молотого — с 7 до 6 процентов.

По сравнению с 2023 годом стоимость молотого кофе увеличилась до 1,46 рубля за грамм (плюс 16 процентов), а растворимого —до 2,66 рубля (плюс 12 процентов).Кофе в пакетиках подорожал до 1,26 рубля за 1 грамм (плюс 8 процентов).

Бразильская ассоциация производителей кофе предупредила, что засуха, с которой столкнулся этот регион в 2024 году, отразится на урожае кофе 2025 года и его стоимости. Поставщики не исключили, что 2025 год будет очень сложным из-за самых высоких с 1977 года цен на этот напиток. Однако пока кофейни полагаются на старые запасы, купленные по прежним ценам.

В ноябре 2024 года стоимость фьючерсов на поставки кофе сорта арабика росла максимальными за десять лет темпами и поднялась примерно на 33-34 процента. Выше темпы прироста стоимости фьючерсных контрактов на поставки арабики фиксировались в 2014 году, когда динамика составляла почти 45 процентов. С января 2024 года котировки выросли на 70 процентов.

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