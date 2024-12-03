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09:44, 3 декабря 2024Мир

Шольц рассказал о таинственном чемодане, с которым приехал в Киев. Что оказалось внутри?

Шольц рассказал о содержимом привезенного в Киев серебристого чемодана
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл тайну чемодана, с которым накануне приезжал в Киев и вокруг которого в сети разгорелись слухи и предположения, что может быть внутри.

Шольц, прибыв в Киев 2 декабря, вышел из поезда с большим серебристым чемоданом марки Rimowa и, как утверждается, позднее не выпускал его из рук.

Олаф Шольц с чемоданом в Киеве, 2 декабря

Олаф Шольц с чемоданом в Киеве, 2 декабря

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

В социальных сетях появилось множество шуток, что в нем может быть. Как отметил телеканал NTV, некоторые предположили, что в нем находятся термос с кофе и бутерброды. Другие шутили, что канцлер лично привез в чемодане недавно анонсированные дополнительные поставки оружия Украине на сумму 650 миллионов евро. Также предполагалось, что Шольц мог везти внутри свою любимый кожаный портфель или же чемодан мог быть пустым, чтобы что-то забрать из украинской столицы.

Шольц рассказал о чемодане в ответ на вопрос журналистки

В итоге на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским одна из журналисток спросила Шольца, что в чемодане.

«Насколько подробно вы хотите это знать?» — спросил канцлер в ответ и сообщил, что «по большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны».

Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Киеве, 2 декабря

Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Киеве, 2 декабря

Фото: Serhii Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шольц рассказывал о любви к купленному 40 лет назад портфелю

Два года назад канцлер Германии рассказал о своем портфеле, купленном им почти 40 лет назад.

Политик разместил в соцсети снимки с ним, объяснив, что любит его. По словам чиновника, он до сих пор активно пользуется сумкой, беря ее с собой в поездки. «Скоро будет 40 лет, как мой черный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрел его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. (...) С каждым годом он нравится мне все больше и больше», — написал Шольц.

Кроме того, канцлер указал, что окружающих интересовало, что скрыто в данном портфеле. Так, он признался, что носит в нем свои очки, бумаги и газеты.

Немецкий политолог оценил значение большого чемодана во время визита в Киев

Политолог Александр Рар оценил значение большого чемодана Олафа Шольца, с которым тот прибыл в Киев. По его мнению, этот предмет может символизировать дальнейшую помощь Украине со стороны Берлина.

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Эксперт отметил, что политик стремится показаться немцам «простым и деловым человеком», поэтому появляется на встречах со старым потрепанным портфелем. В украинскую столицу он приехал с серебристым металлическим саквояжем, которым, по мнению Рара, Шольц пытается показать избирателям, что он «деловой рубаха-парень».

Также канцлер мог намекать на дальнейшую поддержку Киева, например, большими деньгами. «Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», — добавил политолог.

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