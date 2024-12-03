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17:30, 3 декабря 2024Забота о себе

Стоматолог предупредила об особом виде кариеса

Стоматолог Жидких призвала использовать для борьбы с контактным кариесом ершики
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Enis Yavuz / Unsplash

Так называемый контактный кариес развивается в межзубных промежутках, где две поверхности соседних зубов соприкасаются, рассказала стоматолог Ольга Жидких. Об этом особом виде кариеса она предупредила в беседе с aif.ru.

По словам врача, обычные зубные щетки часто не могут эффективно прочистить межзубные промежутки, что вызывает накопление налета. Также там собираются и бактерии, вызывающие контактный кариес. Для борьбы с этим видом кариеса стоматолог призвала использовать специальные средства гигиены для межзубных промежутков: зубную нить, ершики и ирригаторы.

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Жидких уточнила, что ирригаторы при борьбе с кариесом особенно нужны людям, имеющим ортодонтические конструкции (брекеты) или жалующимся на чувствительность десен. При этом использование ирригатора не исключает чистку зубов.

Наконец, она порекомендовала регулярно посещать врача-стоматолога или гигиениста и проходить профессиональную чистку зубов не реже одного раза в полгода. Врач объяснила, что профессиональная чистка позволяет удалить налет и зубной камень, которые не могли быть удалены при домашней гигиене, и снизить риск развития кариеса.

Ранее стоматолог Иван Рузин сообщил, что некоторые продукты могут помогать поддерживать свежее дыхание в полости рта. Для этих целей он посоветовал есть цитрусовые и петрушку.

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