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11:05, 3 декабря 2024Россия

В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

Депутат Шеремет назвал хамством слова пославшего Россию на три буквы Зеленского
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хамством слава Владимира Зеленского, который послал Россию на три буквы. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова Зеленского, который в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в контексте урегулирования конфликта Россия «должна пойти на три буквы». По его словам, Киев готов пойти на все ради завершения конфликта в 2025 году, но для этого у Украины должна быть сильная переговорная позиция.

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку», — считает Шеремет.

Слова Зеленского доказывают его панические настроение, добавил депутат и заверил, что Россия ответит Украине на поле боя.

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