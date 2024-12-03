В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хамством слава Владимира Зеленского, который послал Россию на три буквы. Его слова передает РИА Новости.
Так парламентарий отреагировал на слова Зеленского, который в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в контексте урегулирования конфликта Россия «должна пойти на три буквы». По его словам, Киев готов пойти на все ради завершения конфликта в 2025 году, но для этого у Украины должна быть сильная переговорная позиция.
«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку», — считает Шеремет.
Слова Зеленского доказывают его панические настроение, добавил депутат и заверил, что Россия ответит Украине на поле боя.