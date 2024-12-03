Южная Корея довела до максимума закупку одного российского товара

Статслужба Кореи: импорт российского алюминия дошел до 12-летнего максимума

По итогам октября 2024 года поставки российского алюминия в Южную Корею дошли до максимальных за 12 лет значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой южноазиатской республики.

В денежном выражении объемы этого импорта оцениваются в 96,5 миллиона долларов. В июне 2012 года речь шла о 117,8 миллиона долларов.

Отмечается, что относительно сентября закупки выросли на 35,5 процента и в 2,1 раза, если сравнивать со вторым месяцем осени 2023 года. Всего с января по октябрь этого года Южная Корея приобрела российского алюминия на 700,5 миллиона долларов, превысив, таким образом, показатели аналогичного периода прошлого года на 17 процентов.

В основном покупался необработанный алюминий и в незначительных объемах алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра.

По итогам октября Россия расположилась на третьем месте в списке стран, продающих Сеулу алюминий. На первом месте расположился Китай с показателем в 138,7 миллиона долларов. На втором — Австралия, поставки которой в Южную Корею оценили в почти 104 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Китай в октябре 2024 года купил российского алюминия на 366,5 миллиона долларов. За месяц эти поставки выросли больше чем в полтора раза, а за год — на 7,5 процента.

В то же время с января по август на 34 процента снизился импорт российского алюминия в Индию.