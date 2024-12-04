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21:05, 4 декабря 2024Из жизни

Найдены похищенные с затонувших парусников золотые монеты на миллион долларов

Найдены монеты на миллион долларов, похищенные с затонувших испанских парусников
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: CBS

Американского кладоискателя Эрика Шмитта подозревают в торговле золотыми монетами, похищенными с затонувших парусников. Об этом сообщает CBS News.

Шмитт много лет искал сокровища у берегов Флориды, где покоятся остатки испанского флота, вывозившего в Европу золото, серебро и драгоценные камни. В 1715 году 11 судов попали в сильный шторм и пошли ко дну. Спустя столетия их обломки нашли, однако поднять груз не удалось. Кладоискатели, решившие попытать удачу в местах, где затонули эти корабли, до сих пор находят золото и серебро.

В 2015 году родственникам Шмитта удалось поднять со дна 101 золотую монету. Стоимость находки оценивалась в 4,5 миллиона долларов. Хотя законы штата Флорида требуют отдавать 20 процентов находок государственным музеям, Шмитт утаил 50 монет и попытался продать их на черном рынке.

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Правоохранительным органам удалось найти доказательства десятков незаконных сделок, которые кладоискатель провернул в 2023 и 2024 годах. В ходе обысков у покупателей изъяли 37 монет, в том числе пять, которые приобрел представитель некоего аукционного дома, не знавший, что они не декларировались. Еще 13 монет по-прежнему ищут.

Ранее сообщалось, что колумбийские власти отправили экспедицию к затонувшему паруснику «Сан-Хосе», который вез сокровища стоимостью 20 миллиардов долларов. Власти страны собирались вложить в проект около 4,5 миллиона долларов.

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