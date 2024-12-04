Политолог Ким Ен Ун: Юн Сок Ёль ввел военное положение, чтобы спасти свою власть

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране, чтобы не лишиться собственной власти на фоне возможного импичмента. Так объяснил его решение корейский политолог, член ИДВ РАН Ким Ен Ун в беседе с газетой «Взгляд».

Ким Ен Ун также указал, что еще одной причиной произошедшего может стать желание Юн Сок Ёля устроить провокацию на границе с КНДР. После этого в конфликт начали бы вовлекаться остальные страны, в том числе Россия, которая ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Введение в Южной Корее военного положения — это попытка президента устроить госпереворот для того, чтобы спасти свою пятую точку. У Юн Сок Ёля очень низкий рейтинг, в народе растет недовольство действиями не только президента, но и его супруги и всей команды Ким Ен Ун корейский политолог

В тот же момент корейский политолог счел слова президента о «сторонниках КНДР» абсолютно стандартными. По его словам, Юн Сок Ёль не раз говорил о том, что в Южной Корее есть люди, «вредящие государству» и желающие создать смуту.

В заключение политолог добавил, что «все это укладывается в стратегию действий уходящей американской администрации».

Мы видим, что дела США на Украине идут неважно — и американцы пошли на обострение ситуации в Сирии. Таким образом, все это попытки растянуть наши силы и не давать сконцентрироваться на выполнении задач специальной военной операции Ким Ен Ун корейский политолог

3 декабря в Южной Корее показали телевизионное обращение президента Юн Сок Ёля к гражданам. В нем он внезапно объявил о введении режима военного положения в стране, чтобы к власти якобы не пришли «сторонники КНДР» из числа оппозиционных политиков.

Правящая в парламенте Демократическая партия не согласилась с действиями президента. Политики и чиновники связали происходящее с попыткой лидера избежать импичмента, который незадолго до этого, 2 декабря, инициировали несколько членов Национального собрания.

К Сеулу, особенно зданию парламента, съехались солдаты. Там же начались первые серьезные столкновения. Уже через полчаса после начала протестов парламентарии смогли зайти в здание и проголосовать за скорейшую отмену военного положения.

После этого Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и отмене военного положения. Демократическая партия же потребовала наказать президента Южной Кореи.