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13:10, 4 декабря 2024Россия

Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

Мэр Екатеринбурга Орлов пообещал стать ненадолго водителем троллейбуса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал стать ненадолго водителем троллейбуса, передает Ura.ru.

Российский градоначальник побывал на презентации транспорта от «Синары». Орлов признался, что у него есть все водительские категории.

Мэр отметил удобство новых троллейбусов, особенно для женщин-водителей. «У нас много водителей-женщин, для них это очень важно. Например, удобная регулировка сидений, много места, продуманы мелочи»», — подчеркнул Орлов.

До этого сообщалось, что мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал молить бога, чтобы снег в городе выпадал дозированно.

Он пояснил, что в Нижнекамске доля нехватки людских ресурсов для уборки города составляет почти 50 процентов.

ЖЗЛ
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