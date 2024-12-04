Собянин назвал сроки открытия новых линий московского метро

Собянин: Рублево-Архангельскую ветку метро достроят к 2026-2027 годам

Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии московского метрополитена откроют в течение ближайших шести лет. Сроки запуска новых веток назвал мэр столицы Сергей Собянин во время прямой линии в среду, 4 декабря, его слова приводит Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Градоначальнику задали вопрос о том, когда новые станции метро станут доступны для пассажиров. «Активно продолжаем строить все участки. Что касается продолжения до ЗИЛа, наиболее сложные такие участки, я надеюсь, что до конца следующего года построим», — поделился информацией он. Собянин добавил, что строительство Рублево-Архангельской ветки должны завершить к 2026–2027 годам, а Бирюлевская находится на стадии проектирования, к ее строительству подготавливают площадку. Закончить возведение ветки должны будут в 2030 году, уточнил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что теперь в метро открывают «не какие-то проходные, стандартные, невзрачные» станции, а первоклассные. «Сколько город будет жить, столько и будет развиваться метро», — заключил градоначальник.

Ранее в этот же день появилась информация, что участок Троицкой линии московского метрополитена от станции «Корниловской» до «Новомосковской» откроют 25 декабря 2024 года. Telegram-канал «РМТМ | «Развитие метрополитена и транспорта в Москве» утверждает, что работы на них близятся к завершению.